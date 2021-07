Borgmesterkandidat trækker sig: Kulturen i kommunen er for usund, lyder det

Snublende tæt på kommunalvalget er der sprunget en bombe i Randers Kommune.

Venstres borgmesterkandidat, Christian Brøns, har nemlig valgt at kaste håndklædet i ringen og trække sig.

Det oplyser han mandag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.



Årsagen er en dårlig kultur i byrådet, siger han:

- Det er for mig at se på grund af en usund kultur i Randers Kommune, og det har jo haft et mål og en ambition om med mit politiske arbejde at være med til at ændre, men jeg må også konstatere, at det kan jeg ikke med de evner, jeg er i besiddelse af, og så har jeg stillet mig selv det spørgsmål, om jeg skal blive ved med at være i noget der er usundt, og det skal jeg ikke, lyder det fra Christian Brøns.

