Borgmester nægter at give op: Vil jagte penge hos milliardær

Nu reagerer Randers Kommune på Nordic Wastes konkursbegæring. Kommunen har læst om konkursen i pressen og vil nu drøfte sagen med Miljøstyrelsen og kommunens advokat.

Borgmester Torben Hansen forventer trods konkursbegæringen, at virksomhedens ejere betaler for oprydningen.

- Jeg forventer fortsat, at virksomhedens ejere påtager sig ansvaret og betaler for de afværgeforanstaltninger og det oprydningsarbejde, vi lige nu har gang i. Der er ingen tvivl om, at de er skadevolder, siger borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Konkursadvokat Morten Bjerregaard vurderer dog, at der er stor risiko for, at regningen ender hos skatteborgerne: