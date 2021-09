Børnene skal kunne mærke budgetforliget i år

Det kan de gøre bedre i Randers Kommune, mener flertallet bag budgetforliget, og derfor skal målet, hjulpet på vej af de mange millioner, nås i 2023.

- Fremrykningen af minimumsnormeringer i dagtilbud og de massive investeringer på socialområdet er for SF grundstenen i dette års budgetaftale, og særligt vigtigt var det også for os at sikre, at vi fik reduceret besparelserne på specialskolen, da også børn med særlige behov fortjener den bedste skolegang, siger Rosa Lykke Yde, gruppeformand i SF, i en skriftlig meddelelse om forliget.

Borgmesteren klapper i hænderne

Aftalen om budget 2022-2025 er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, som udgør 28 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Foruden institutionsbørnene indeholder budgetforliget også flere penge til blandt andet at styrke børnehandicapområdet, sikre at de ældres klippekortordning med ekstra hjælp fastholdes i 2022 og at Værket kan få etableret et elektrisk scenetræk.

Med andre ord er der lidt til alle sider i et budgetforlig aftalt få måneder før kommunalvalget i november, og borgmester Torben Hansen (S) er glad for aftalen.

- Jeg er rigtig glad for, at der er så bred samling om fremtiden, at 28 ud af byrådets 31 medlemmer står bag Randers Kommunes budget - et budget der også er økonomisk ansvarligt. Vi har haft en rigtig god dialog undervejs og nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil takke for, siger Torben Hansen.