Børnemishandlers navn delt tusindvis af gange - politiet advarer

En meget grov sag om mishandling af et lille barn nåede torsdag til vejs ende ved Retten i Randers. Her blev en mand idømt fem års fængsel for at have voldt store skader på barnet. Siden er mandens navn blevet delt flittigt på Facebook.

I et opslag lavet af Diana Mortensen, som har en relation til barnet, advares der imod manden, ligesom dommens længde kritiseres.