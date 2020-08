Bøderegn: Fandt 122 kokain-kunder på pushers telefon og computer

I 2019 blev en 24-årig mand dømt for salg af kokain fra sin lejlighed i Randers.

Nu har en lang række af hans købere fået bøder for at købe hans varer.

Politiet har fundet frem til køberne via den dømte pushers telefon og computer, hvor hans korrespondancer med kunderne har gjort det muligt for politiet at finde frem til køberne.

De har fået bøderne på minimum 3.000 kroner. Størrelsen på bøderne afhænger af, hvor mange gange og hvor store køb af narkotika, man har købt hos den 24-årige pusher. I alt er der udskrevet bøder for mere end en million kroner.

Bredt udvalg af kunder

Politiet håber, de mange bøder kan få potentielle kunder til at holde sig fra at købe narkotika.

- Det er rigtig træls, at vi har så mange købere af hård narko. Det er vi stærkt bekymret for, siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om borgere fra alle samfundslag og i alle aldersgrupper, der har fået bøder for at købe kokain. Carsten Kousgaard håber, de mange bøder kan afskrække kunder fra at købe stoffer.

- Jeg håber, at sager som denne kan sende et signal om, at vi både går efter bagmænd og købere, og at det kan få en alvorlig konsekvens at købe ulovlige stoffer, siger han.

12 af de 122 købere har fået betingede fængselsstraffe for at købe kokain af den 24-årige. Politiet har fundet frem til kunder i 683 handler med kokain.

- Der skal to til en handel, og der kommer aldrig noget godt ud af misbrug, så det er klart, at vi går efter både købere og sælgere, siger Carsten Kousgaard.

Den 24-årige mand fik 13 års fængsel for salg af narkotika og besiddelse af to pistoler. Hans kæreste fik et år og 10 måneders fængsel for at have hjulpet til med salget.