Blottede sig for skoleklasse

Torsdag formiddag fik en skoleklasse sig en ubehagelig oplevelse.

Børnene kom gående på Søren Møllers Gade i Randers C, da de passerede en ung mand på fortovet.

Men manden havde åbnet sine bukser, så fire skolebørn fik hans penis at se, mens de gik forbi ham.

Det fremgår af en anmeldelse, politiet har modtaget.

Børnene var ikke de eneste, den unge mand blottede sig over for. En kvindelig ansat et sted i nærheden havde ifølge anmeldelsen også set ham vise sin penis.

Manden forsvandt fra stedet i retning af Lindevænget.

Politiet hører gerne fra vidner

Østjyllands Politi sendte en patrulje til stedet, men det lykkedes ikke at finde blotteren, da der ikke var nogen i området, der passede på signalementet.

Manden beskrives som:

20-25 år

Havde pagehår og hestehale

Var iført en hvid skjorte og sorte lærredsbukser

Medbragte en sort computertaske

Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere og hører gerne fra vidner, der måtte have kendskab til sagen eller viden om, hvem den unge mand er.

'Den pågældende person er også velkommen til selv at rette henvendelse til politiet, så vi kan få undersøgt hændelsesforløbet,' skriver politiet i døgnrapporten.