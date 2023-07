Birger vil have vindmøllevinger fjernet: - Det er ækelt at se på

Han er førtidspensionist og har, med sine egne ord, masser af tid til at gå ture. Men han fik et chok, da han så de mange vindmøllevinger i græsset.

Sådan beskriver Birger Høst hans følelsesregister, når han skal snakke om de 20-30 vindmøllevinger, der ligger i græsset ved Kristrup lige uden for Randers.

TV2 Østjylland har været i kontakt med ejeren af grunden, Kronjyllands Frimenighed. De bekræfter, at de for lang tid siden lavede en aftale med et firma om, at de kunne opbevare vindmøllevingerne på grunden.

Østjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget anmeldelsen, men kan i skrivende stund ikke sige mere.

- Det ser groteskt ud. Det er ækelt at se på, siger Birger Høst.

Birger Høst er førtidspensionist og nyder at gå ture i Randers.

Randers Amtsavis kan fortælle, at vingerne er opbevaret af firmaet til senere brug. Og at kommunen ikke vil gå ind i sagen, da vingerne ikke anses som farlige for miljøet.

Birger Høst kan dog ikke forstå, at vingerne bare kan få lov til at blive liggende. Han så gerne, at der blev givet en bøde til både vindmøllefirmaet og grundejeren.

- Det kan ikke passe, at der ikke er nogen, der vil gøre noget ved det, siger han.

Grimt at se på

For Birger Høst er det vigtigste ikke, om vindmøllevingerne er miljøfarlige eller ej.

Han mener, at det vigtigste er, at det ødelægger de smukke omgivelser i Randers.

- Man lever længere, hvis man bor, hvor der er smukt. Og det her er voldsomt grimt at se på, siger førtidspensionisten.

Han så gerne, at der kom en debat om, hvor meget "affald", der må ligge fremme.

- Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smide? Det skal ikke ligge ved en storby sådan noget der, siger Birger Høst.