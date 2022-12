Biler punkteret på stribe - gerningsmand stak af

En patrulje rykkede sent torsdag aften ud til en anmeldelse om hærværk på flere biler på Jernbanegade i det centrale Randers.

Patruljen kunne på stedet konstatere, at mindst fem biler var blevet punkteret. Ifølge politiets døgnrapport var de formentlig punkteret af, at nogen havde stukket en spids genstand ind i dem.

Et vidne kunne fortælle politiet, at en mand havde listet rundt ved bilerne. En hundepatrulje forsøgte efterfølgende at finde spor på stedet, men det lykkedes ikke at lokalisere gerningsmand bag hærværket.

Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.