Bestialsk dyredrab: Kanin fik hugget hovedet af og organer revet ud

Ringede til politiet

Hendes mand, Palle, kom hjem, og de besluttede at ringe til politiet, som kom og tog billeder, men ellers ikke kunne love så meget mere i sagen.

Det så for Mette og Palle ikke ud til, at Moller var blevet angrebet af et andet dyr, og de tog derfor liget med til dyrlægen for at få vished om, hvad der var sket.

Der fortalte dyrlægen ifølge Mette Ditlev Rasmussen, at det sandsynligvis ikke var et dyr, der havde gjort det. Snittet på halsen var meget skarpt, som var det lavet med en kniv eller økse, og der var ikke mærker efter kløer eller tænder.