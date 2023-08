Besparelser ryster: - Jeg kan bestemt ikke undvære det

Buspassagererne i Randers Kommune går en usikker tid i møde. Politikkerne skal finde otte millioner kroner i budgettet, for at få busdriften i kommunen til at hænge sammen, og lige nu ser det ud til at ende i massive forringelser for passagererne. Blandt de 12 spareforslag, der er på bordet, er blandt andet en nedlæggelse af rute 4 samt nedlæggelse af al søndags-, nat- og ungdomsskolekørsel, ligesom det kan være slut med at tage bussen lørdag efter klokken 18.00. På ruterne 1A, 2A og 3 kan de sene afgange også blive sparet væk.

Jeg bliver rigtig ked af det, hvis de får held til at få ruten aflivet. Birthe Holm, pensionist og buspassager

- Vi har nogle buslinjer, hvor vi kan se, at der stort set ikke er mennesker med, og der er det svært at forsvare, at man skal have sådan en bus kørende, siger Anker Boje (S), der er medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. Pensionistkortet er også i spil Men for de passagerer, der er vant til at tage bussen, og som er afhængige af at den kører, er det dårligt nyt, hvis lige netop deres busafgang bliver ramt. - Jeg bliver rigtig ked af det, hvis de får held til at få ruten aflivet. Jeg synes ikke, de skal pille ved det. De skal bare bruge pengene lidt mere fornuftigt, lyder opfordringen fra Birthe Holm, da TV2 Østjylland møder hende i bussen på rute 4.

Jeg kan bestemt ikke undvære det. Det vil gøre noget ved mit velbefindende. Jenny Rasmussen, pensionist og buspassager

Blandt de 12 forslag er også en afskaffelse af pensionistkortet, der gør, at borgere over 76 år samt førtidspensionister kan køre frit med bus i Randers Kommune for omkring en krone om dagen. Jenny Rasmussen bruger kortet minimum tre gange om ugen, når hun skal til fysioterapeut, på arbejde som frivillig i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik og til petanque. - Jeg kan bestemt ikke undvære det. Det vil gøre noget ved mit velbefindende, siger hun.

En afskaffelse vil hun derfor ikke være med til, men en prisstigning vil være ok. - De må gerne sætte det lidt op for min skyld, for jeg synes det er billigt. Jeg vil gerne give lidt mere, hvis det kan hjælpe på det, siger hun. Gode idéer er velkomne Enhedslisten har meldt ud, at partiet ikke vil stemme for nogen af de 12 forslag, og foreslår i stedet en effektivisering af busdriften i kommunen, og i Miljø- og Teknikudvalget er de åbne for gode idéer, lyder meldingen. - Hvis der findes andre løsninger end at nedlægge og spare på ruter, så er vi åbne for at kigge på det, siger Anker Boje. Hvilke spareforslag, der føres ud i livet bliver afgjort ved budgetforhandlingerne i løbet af efteråret. Se tv-indslaget her:

