Berygtet tatovør forsvandt, men er nu dukket op i ny by

- Jeg så, at de havde et tilbud på Facebook, hvor man kunne købe et gavekort for én pris, og så få det dobbelte beløb til tatoveringer, fortæller han.

- 8000 kroner er nok til at dække en dagsession (6-8 timer), og det er nok det, det vil tage at lave løverne, siger han.

Karl Kristensen havde fundet det helt rigtige motiv til sin tatovering. To løver skulle pryde hans højre overarm, så han bookede tid hos Safia-Jasmin Saidana Kristensen. Han betalte 4000 kroner for gavekortet og skulle ifølge tilbuddet tatoveres for det dobbelte.

Her reklamerede hun flittigt for sin nye gesjæft, og for de tidligere kunder i Randers var det noget af et deja-vu. For også her kunne kunderne købe gavekort til en tur under nålen og få tatoveringer for det dobbelte beløb. Og også her står en lang række utilfredse kunder nu tilbage med halvfærdige tatoveringer og gavekort, de ikke kan indløse. Butikken er tom, og Safia-Jasmin Saidana Kristensen er væk.

Det skete bare aldrig. Karl Kristensen forsøgte gentagne gange at booke en ny tid, men han fik kun automatiske svar, når han skrev og ringede, og tatovøren selv var ikke til at komme i kontakt med.

TV2 Nord har været i kontakt med en række af de nordjyske kunder. De modtog i januar en besked fra Safia-Jasmin Saidana Kristensen, hvor hun beklager forløbet. I beskeden forklarer hun, at varmen ikke fungerede i lejemålet i Sæby, og at hun derfor var nødt til at lukke butikken. En forklaring som udlejeren af lokalerne bestrider. I beskeden skriver hun videre, at eventuelle gavekort stadig er gyldige, og at hun arbejder på at etablere en midlertidig lokation. Hvor vides ikke.

- Politiet er indblandet, så gider I godt gå

Men hvad med Karl Kristensen og alle de andre kunder fra King & Queen Tattoo i Randers?

TV2 Østjylland har forsøgt at kontakte Safia-Jasmin Saidana Kristensen for at høre, hvordan hun forholder sig til anklagerne om svindel, og om de tidligere kunder kan regne med, at få deres penge igen?

Men den omrejsende tatovør er - igen - som sunket i jorden og svarer hverken på telefon eller mail.

TV2 Østjylland forsøger derfor at få Safia-Jasmin Saidana Kristensen i tale på hendes adresse i Nordjylland, men her giver hun tydeligt udtryk for, at hun ikke er interesseret i en dialog.

- Politiet er indblandet, så gider I godt gå, lyder beskeden.