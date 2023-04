Berygtet klub smidt ud af turnering – nu er ballademagere væk

I årevis var FC Sabur en frygtet modstander blandt de randrusianske breddefodboldklubber. Ikke kun på grund af dygtige spillere, men også den til tider meget voldsomme måde at gribe kampene an på. Det hele kulminerede i efteråret 2019, hvor klubben blev bortvist på ubestemt tid fra DBUs turneringer efter flere voldsomme episoder. Heriblandt en spiller som spyttede på en dommer.

quote Vi har sat nogle klare regler op om, at vi ikke vil have uro længere Samir Hasanbegovic, træner, FC Sabur

Siden er der dog kommet nye boller på suppen i klubben fra Borup i det nordlige Randers. Man har fået lov til at genindtræde i turneringen, og der har længe ikke været problemer på og uden for banen. - Vi har sat nogle klare regler op om, at vi ikke vil have uro længere. Vi strukturerer tingene på en anden måde og har nogle nye værdier, som vi vil stå inde for, forklarer træneren for FC Sabur Samir Hasanbegovic til TV2 Østjylland. Og de, der tidligere har lavet ballade i klubben, er ikke længere velkomne. Så der er også skiftet ud i truppen, hvor flere yngre kræfter er kommet til. Får timeout på sidelinjen Rent sportsligt går det godt for klubben, som er rykket op i serie 4 og ligger nummer 1 her med 13 point efter fem kampe. Men for Samir Hasanbegovic er det ikke det vigtigste. Det er at undgå at vende tilbage til fortidens udfordringer, som han har en forklaring på: - Spillerne havde højere temperament, og så er de nok blevet provokeret i kampe, som de gerne ville vinde. Og så er det eskaleret. Hvordan undgår I så det nu? - Spillerne har mulighed for at få en timeout i kampene, hvor de kommer ud i ti minutter og slapper af og falder til ro. Så tager vi en snak om det bagefter, siger Samir Hasanbegovic.

Holdet går naturligvis stadig på banen for at vinde, men det er ikke for enhver pris. Foto: Malmir Bega, FC Sabur

Kun roser fra modstanderne TV2 Østjylland har talt med FC Saburs modstandere i år, og herfra lyder det enstemmigt, at både spillere, tilskuere og trænere fra den bosniske klub har ændret adfærd. - Vi havde snakket om det inden, at de har været et brokkende og hårdt spillende hold. Mit indtryk var, at de har ændret sig. Der er selvfølgelig den der mentalitet og fightervilje, som er mere intens end den danske. Men det er også det, der gør dem til et godt hold, lyder det fra en repræsentant fra klubben SMIFF. - Men de gik ikke over grænsen, så jeg synes, at det er rigtigt, når de siger, at de har ændret sig. Kæmpe respekt for den ændring, de har lavet, lyder det videre.

Der er mange tilskuere til FC Saburs kampe, selvom holdet ligger i Jyllands andenlaveste række. Foto: Malmir Bega, FC Sabur

'Bedre sammenhold' Og den nye væremåde har ikke haft betydning for opbakningen til FC Sabur fra lokalmiljøet. Snarere tværtimod. Sådan lyder det blandt andre fra en af de få spillere på holdet uden bosniske rødder, Emil Christensen. Han har også spillet i andre mere danske klubber. - Men sammenholdet er bedre her. Der er altid mange til træning, og vi har minimum 100 tilskuere til alle hjemmekampe, siger Emil Christensen til TV2 Østjylland.

Emil Christensen foretrækker FC Sabur, selvom han skiller sig ud som en af de få med kun danske aner.

Tirsdag aften var der så pokalkamp for FC Sabur på udebane mod VH Fodbold fra Voldum-Hadbjerg. Her blev det dog til et nederlag, men det ændrer ikke på, at der blæser nye positive vinde over klubben.