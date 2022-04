Bekymret for medicin-svigt: Tilsyn på Randers-plejehjem få dage efter mystisk anholdelse

Hverken politiet eller Randers Kommune ønsker at oplyse, hvad medarbejderen konkret er sigtet for, og derfor vides det heller ikke, om sigtelsen er relevant i forhold til det senere tilsynsbesøg.

Men en anden forklaring på, at der i tilsynsrapporten ikke er nævnt noget om en politisag kan dog ifølge Kent Kristensen være, at det, der måske har været et problem, er løst i mellemtiden.

- En anden forklaring kan være, at det, der kunne have udgjort en bekymring eller et problem, knytter sig til den varetægtsfængslede medarbejder som en isoleret sag, og at det derfor er løst ved anholdelsen, vurderer Kent Kristensen.

Styrelse: Ingen kommentar

Af høringsudkastet til tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed står der, at 'vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruksgennemgang ved de aktuelle tilsyn den 17. marts 2022'.

TV2 ØSTJYLLAND har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om et interview om, hvad styrelsen lægger vægt på, når der udføres tilsyn.

Styrelsen har afvist et interview med henvisning til, at den ikke må udtale sig om eller i relation til verserende politisager.



TV2 ØSTJYLLAND har efterfølgende supplerende sendt en række spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dem kan styrelsen ikke kommentere med samme begrundelse, lyder det i svaret.