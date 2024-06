Befamlede pige til sankthans-arrangement

En 46-årig mand er anholdt og sigtet for at have befamlet en 15-årig pige til sankthans-arrangement på Tronholmen i Randers. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Omkring klokken 20.30 kontaktede pigen nogle vagter og fortalte, at en fremmed mand havde befamlet hende og havde gjort hende 'voldsomt utryg'.

Politiet blev tilkaldt, og vagterne kunne vise betjentene hen til den 46-årige mand. Han fik i øvrigt en ekstra sigtelse med, da vidner fortalte, at han havde råbt flere trusler mod en 28-årig kvinde.