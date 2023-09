Beboerne på villavej er desperate – klar til selv at betale for tiltag

En af dem, der kan gøre en forskel for beboerne på Hejmdalsvej, er Frank Nørgaard fra DF.

Han er fungerende formand for Miljø- og teknikudvalget, og har gennem flere år været med til at behandle spørgsmålet om trafikforanstaltninger på vejen.

- Vi har løbende snakket om udfordringerne, men så vidt jeg ved, så har beboernes oplevelser af trafikmængden ikke stemt overens med virkeligheden, siger Frank Nørgaard til TV2 Østjylland.

Den seneste trafikmåling på Hejmdalsvej blev foretaget i 2019, hvor der på et døgn var 1400 biler igennem. Frank Nørgaard erkender, at det kan føles voldsomt på en mindre villavej.

- Men at der sker uheld, tror jeg mere, handler om, at nogen ikke koncentrerer sig om at køre bil, når de kører bil, siger udvalgsformanden.

Alligevel er han villig til igen at kigge på vejen og beboernes udfordringer.

Især hvis de selv er villige til at bidrage.

- Når borgere selv tilbyder at lave noget af arbejdet eller skaffe penge, så er det da altid nemmere for os som kommune at finde de sidste midler, siger Frank Nørgaard.