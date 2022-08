Beboere frygter farlig vej: Politiker lover udvidelse om senest et år

Penge til cykelsti

Lige nu er der ikke sat penge af til en cykelsti, selvom det er et højt ønske for beboerne, men det vil Nick Zimmerman prøve at ændre.

- Jeg mener, at vi også skal have en cykelsti med i det her projekt, fordi lige om lidt sætter vi gravemaskinerne i jorden, og når vi så alligevel er i gang med at grave, så vil det være en noget billigere løsning at tage cykelstien med i samme ombæring, siger Nick Zimmermann.



Det er dog noget, der skal være enighed om i byrådet.

- Nu kan jeg jo kun tale for egne vegne, men jeg ved at cyklismen ligger højt prioriteret i Randers Kommune generelt, så jeg er fortrøstningsfuld, siger Nick Zimmermann.



Må fortsat leve i utryghed

Indtil da, må beboerne på Højsletvej stadigvæk leve med frygten for, at det en dag går galt. Og det er kun blevet værre med trafikken ifølge beboerne.

- Trafikken er tiltaget kraftigt og dermed også sliddet på vejen. Vejens beskaffenhed passer overhovedet ikke til den mængde biler og lastbiler der kører her, siger Christian Islev-Andresen, som er beboer på Højsletvej.