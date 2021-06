Bartender åbnede to danskvand og så faldt hammeren

To danskvand var natten til lørdag med til at fælde en bodega i Havndal nord for Randers.



Bartenderen var netop i færd med at knappe de to flasker op til bodegaens eneste to gæster, da politiet trådte ind ad døren. Problemet for bodegaen, bartenderen og de to gæster var, at klokken var 01.05 – og dermed overskred bodegaen Covid-19-reglerne. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.