Banedanmark fælder "store smukke træer" i bypark

- Det kommer til at betyde noget, mens træfældningen står på. Det er Banedanmark, som står for det, og de laver skiltning i perioden. Så det handler bare om, at man følger anvisningerne på skiltene, siger hun.

Træerne, som skal fældes, er ifølge Sigrid Lynæs en stor blanding af løvtræer, som er meget forskellige i størrelse. Hun forventer ikke, at det manglende bælte af træer kommer til at få betydning for støjniveauet fra de forbipasserende tog i selve parken.

- Banen er jo skåret ind i skråningen og ligger lavere end parken. Af den grund tænker jeg umiddelbart ikke, at der er nogen forskel i støj, siger hun og henviser i samme omgang til Banedanmark for uddybning af det spørgsmål.

Nyt læhegn

Hos Banedanmark mener Jette Aagaard heller ikke umiddelbart, at træerne i sig selv giver så meget støjbeskyttelse. Og når det kommer til støj i perioden med træfældning, så er den begrænset.

- Det kommer til at foregå med manuel fældning, så der ikke store maskiner, som kører og larmer, forklarer hun.

Når træerne er fældet, skal der plantes et nyt læhegn, som kommer til at virke som afgrænsning af parken.