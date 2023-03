Bamser blev en trøst i sorgen: Nu vil Mariann hjælpe andre

I 2019 mistede Mariann Buus Jørgensen sin mor – og hendes datter mistede sin mormor. Den sidste tid tilbragte moderen på hospice i Randers, hvor både Mariann Buus Jørgensens datter og de andre børnebørn i familien fik to bamser hver. - Den ene bamse gav børnene til deres mormor, som blev lagt i kisten, og så beholdt de den anden bamse magen til, den har fulgt dem siden, fortæller Mariann Buus Jørgensen. Bamsen skal hjælpe børnene til at håndtere sorgen. - Jeg kunne se på min datter og på mine niecer og nevøer, at det var rigtig rart at have noget konkret at holde ved og sove med. Bamserne følger dem, de bliver ikke gemt væk. Det er en del af indretningen nu, og det er bare så hyggeligt. Det giver anledning til nogle snakke om mormor, når man får øje på bamsen, siger Mariann Buus Jørgensen.

quote Det er så fint, at man giver noget og samtidig beholder en del af den, man har mistet Mariann Buus Jørgensen

Skal være en mulighed Et år senere stod familien igen midt i sorgen, da Mariann Buus Jørgensens far døde. - Så var det første, den yngste sagde, ’så skal vi jo have bamser igen’, siger hun. Men da faderen ikke lå på hospice den sidste tid, var der ikke nogen bamser. Derfor fik Mariann Buus Jørgensen ideen. - Der tænkte jeg, den mulighed skal man bare have, for det er så fint, at man giver noget og samtidig beholder en del af den, man har mistet, siger hun.

Delebamserne, som Mariann Bus Jørgensen og de frivillige hækler og strikker.

Hemmeligheder og og snakke Mariann Buus Jørgensen skaffede selv nogle bamser til sin fars begravelse, men tanken om, at flere børn skulle have den mulighed, havde allerede sat sig i hende. Hun har nu ti frivillige, der hjælper med at hækle og strikke bamser, og hun har allerede afleveret de første syv sæt. - Tanken er, at børnene skal have bamsen inden begravelsen. Så kan de fortælle den hemmeligheder og have nogle snakke, inden de kommer den ned i kisten til morfar, forklarer Mariann Buus Jørgensen.

