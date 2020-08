Bad vennerne om at svømme længere ud: Fik sparket benene væk under sig

En fredelig badetur udviklede sig drastisk for en 15-årig dreng, da han sammen med nogle venner var taget ned til åen ved Fugletårnet på Gudenåvej i Randers NV.

To af hans kammerater var gået ned for at bade, og den 15-årige spurgte dem, om de ikke skulle prøve at svømme længere ud.

Læs også Ansat på plejecenter smittet: - Det skaber utryghed

Det spørgsmål var nok til at få en 58-årig mand, der stod i nærheden, til at tage kontakt til den 15-årige.

- Manden sagde til ham, at det var dumt sagt, og at han satte andre menneskers liv i fare, hvilket den 15-årige erkendte og undskyldte, lyder det i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Anholdt og sigtet for vold

Drengen var hurtig til at undskylde, men det var åbenbart nok for manden.

- Da de unge kort efter ville cykle fra stedet, tog manden igen kontakt til den 15-årige, der har forklaret politiet, at manden sad på hans cykel, så han ikke kunne køre derfra, hvorefter han tog hårdt fat i drengens arm og sparkede benene væk under ham, så han faldt til jorden, lyder det.

Læs også Festugedirektør: - Vi kunne sagtens have afholdt festugen

Det lykkedes efterfølgende den 15-årige at komme i kontakt med sin far, der skyndte sig til stedet og fik manden til at slippe sønnen.

Politiet ankom kort efter, og den 58-årige mand blev anholdt og sigtet for vold.