Augustus kan blive årets unge forsker i Danmark

Her blev opfindelsen så vel modtaget af juryen, at den unge opfinder til april nu skal en tur til København, hvor landsfinalen bliver afholdt.

- Juryen har mødt en sprudlende, energisk og meget motiveret ung forsker som har arbejdet intenst med at udvikle et bæredygtigt produkt. Bekæmpelse af plastaffald i naturen er et meget aktuelt emne, og denne unge forsker præsenterede et grundigt gennemtænkt projekt og flot udført, der perspektiverer til både de store linjer i FN’s verdensmål og til bæredygtig anvendelse af produktet, skriver juryen i begrundelsen for at give den 11-årige opfinder en finalebillet.

Opfindelse kan komposteres

Augustus Høj Petersens ambition er at erstatte hård plastik med et bæredygtigt alternativ, som kan anvendes til opbevaring af madvarer og tørre ting.

Foruden halm og havregryn består hans opfindelse af hørfrø, shiakerner vand, der sammen med halmen og havregrynene bliver kogt til en grødet masse og hældt i en støbeform.