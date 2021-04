Arbejdsskavanker gjorde pædagog-kolleger til iværksættere

- Vi har udviklet en klapsammen-bænk og et minicykelstativ, siger Gitte Hansen.

Klapsammen-bænken er et resultat af, at de to iværksættere oplevede, at især dagplejerne ikke havde plads til den større bænk i deres institution.

- Vi fik flere henvendelser som gik på størrelsen. Alle gaderober er jo ikke ens, så derfor udviklede vi en mere handy og mindre påklædningsbænk, der kunne klappes sammen, siger Anne Langdahl.

Nyt problem, nyt produkt

Med både en stor påklædningsbænk, et minicykelstativ og en mindre klapsammen-påklædningsbænk og færre ømme rygge, skulle man næsten tro, at de to iværksættere havde set sig tilfredse.