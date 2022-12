Annette kørte på motorvejen: - Det var som at møde en mur

- Det var ligesom, at vi mødte en mur. Vi kunne se, at der måske var en lastbil foran eller et eller andet.

Sådan lyder det fra Annette Eskildsen fra Randers, som torsdag formiddag var helt tæt på den ulykke på E45 nord for Randers, som har kostet to mennesker livet.

Derefter blev der bremset op foran.

- Så fik vi heldigvis også bremset op, fortæller randrusianeren.