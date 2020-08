Annesofie har et budskab til alle: - Behold det i lommen, eller smid det i skraldespanden

Annesofie Sørensen fra Randers bor lige over for sygehuset i Randers, og her glemmer mange besøgende tilsyneladende at smide mundbindene i skraldespandene. Foto: Privatfoto.

Annesofie Sørensen fra Randers har fået nok.

De seneste dage har synet af flere brugte mundbind, der er smidt på vejen foran hendes hus eller i hendes indkørsel, mødt hende, og det er bestemt ikke et syn, der gør hende glad.

Derfor har hun nu lavet et opslag på gruppen 'Facebook Randers', hvor hun opfordrer alle randrusianere og besøgende til at smide deres mundbind i skraldespanden.

- Det er noget svineri, at de ligger der og flyder. Folk må tage deres mundbind i lommen eller smide dem i skraldespanden, siger Annesofie Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Annesofie Sørensen flyder det med mundbind på Skovlyvej 15 i Randers. Foto: Annesofie Sørensen

De seneste dage har de aflagte mundbind på vejen, i Annesofies og andres indkørsler hobet sig op. Annesofie vil nemlig ikke røre ved dem.

- Det er jo ikke noget, man har lyst til at samle op. Tænk nu, hvis det er en smittebærer, der har brugt det mundbind, som jeg samler op. Der går jo også børn rundt, som jo samler alt op, så det er ikke i orden, at man bare smider dem, siger Annesofie Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skraldespandene er fyldt op

Annesofie Sørensen bor lige overfor sygehuset i Randers, og her er randrusianerne tilsyneladende gode til at hive mundbindene op ad lommen.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, at folk tager det hensyn, og jeg er glad for, at folk har så meget respekt for deres medmennesker, at de tager mundbind på, når de skal ind på sygehuset, siger Annesofie Sørensen.

Mundbindene hober sig langsomt op i Annesofie Sørensen indkørsel. Foto: Annesofie Sørensen

Den unge randrusianer har også et bud på, hvorfor mundbindene ender i hendes indkørsel og altså ikke i skraldespandene, som står foran sygehuset.

- Jeg var henne og kigge i dag, og der kunne jeg se, at skraldespandene var fyldt helt op, men det er jo ikke nogen undskyldning for at smide det på jorden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu et mundbind, som flyder på den gade Annesofie bor på. Foto: Annesofie Sørensen

Oprydningsfolk udsættes for fare

Det er ikke kun i Randers mundbindene flyder på gaden.

I Aarhus er der nemlig rigtig mange borgere, som rammer forbi skraldespanden, når de står af bussen og vil af med deres engangsmundbind.

Det oplever Aarhus Kommunes medarbejdere, der dagligt samler skrald for at holde byen fin og ren.

Udover madpapir og cigaretskodder skal de nu døje med at samle brugte mundbind op, der ikke er endt i skraldespanden. Og det udgør en særlig risiko for dem, da coronasmitte kan sidde på mundbindene.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at folks ubetænksomhed er med til at øge risikoen for smitte for nogle af de medarbejdere, der sørger for at byen ser pæn og ren ud, sagde driftschef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND den 12. august.

De berørte medarbejdere skal derfor bruge engangshandsker, sørge for at spritte ekstra godt af, og så må de ikke røre ved mundbindene med hænderne. I stedet har de fået udleveret en personlig snapper, som de ikke må dele med andre.

Den snapper skal også desinficeres efter brug med en helt særlig væske.

- Vi har fået en særlig sundhedsfaglig vurdering, så vi kan sikre os, at det arbejde kan gøres forsvarligt, lød det for chefen for Teknik og Miljø.