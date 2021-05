Anne og Gittes opfindelser går viralt – siden er det kun gået én vej

Klapsammen-bænken er et resultat af, at de to iværksættere oplevede, at især dagplejerne ikke havde plads til den større bænk i deres institution.

- Vi fik flere henvendelser som gik på størrelsen. Alle garderober er jo ikke ens, så derfor udviklede vi en mere handy og mindre påklædningsbænk, der kunne klappes sammen, lød det senest fra Anne Langdahl.

Det har tidligere været især Norddjurs og Randers Kommuner, der har fået øjnene op for at investere i den slags hjælpemidler, som virksomheden blandt andet producerer.

Udelukker ikke flere investeringer

- Der er mange buk i løbet af et arbejdsliv, så hvis vi kan undgå nogle af de buk og stadigvæk give børnene det bedste, vi kan give dem, så er vi jo interesserede i sådan nogle ting, fortalte dagtilbudsleder, dagtilbud Sydøst, Randers Kommune, Connie Schacht Jørgensen, i sidste uge til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil man komme til at se flere af den slags investeringer fra Randers Kommune frem for at investere i flere hænder for eksempel?

- Jeg tænker ikke, at det ene behøver at udelukke det andet. Men vi er selvfølgelig interesserede i at holde det personale, vi har, i så god form som muligt, sagde hun.