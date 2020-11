Anne-Mette udsat for tricktyv - men så tog en gruppe mænd affære

To dage senere kunne Anne-Mette Jensens mor så hente datterens telefon på politistationen i Aalborg. Nordjyllands Politi havde nemlig anholdt tre rumænske mænd, der mistænkes for at stå bag en række tricktyverier.

- Folk syntes virkelig, det var enormt uretfærdigt, og de gjorde så meget for at finde de her mænd. Det er mega fedt at se, hvordan folk virkelig holder sammen, når der sker noget uretfærdigt, siger Anne-Mette Jensen.

Fanget ved Limfjordstunnelen

De fire mænd blev fremstillet i grundlovsforhør den 13. november, hvorefter de blev varetægtsfængslet i fire uger. Foreløbigt er de sigtet for ni forskellige tricktyverier begået i Nordjylland, men politiet formoder, at mændene står bag endnu flere, så sagen efterforskes nu yderligere.