Anne Marie trodser tiden: Efter 35 år er menukortet stadig det samme

Lav aldrig om på en vinder, siger man med et noget fordansket godt amerikansk udtryk, og det synes de at efterleve på spisestedet Hos Anne Marie i Randers. Her er menukortet nemlig det samme som for over 35 år siden, da indehaver Anne Marie Jensby åbnede sit spisested i et industrikvarter i den sydlige del af byen. - Jo, menukortet har fået en anden farve, men ellers er det det samme. Det kan godt være, jeg har ændret navnet på en ting, så et brød for eksempel hedder et flute, men ellers er maden den samme, siger Anne Marie Jensby.

Store stjerneskud, smørrebrød og masser af mad ud af huset er opskriften på succes hos Anne Marie.

TV2 Østjylland har besøgt hende i forbindelse med tv-serien ”Vild med mad – Gigant eller gourmet”, hvor vi tager temperaturen på en række meget forskellige køkkener lige fra michelinrestaurantens til storkøkkener i Østjylland. En lille hånd er ikke godt Hos Anne Marie er hverken eller. Til gengæld, og uden det skal blive en anmeldelse, er spisestedet garant for et stjerneskud, der er kendt vidt og bredt. - Det vil jeg mene - uden at prale altså, medgiver Anne Marie Jensby og afslører hemmeligheden bag det ristede stykke brød med fisk, som nogle kører langt for at sætte tænderne i. - Der kommer to rødspætter på. Nogle gange tre, hvis de er lidt små. De varierer i størrelse efter årstid. Jeg bruger altid rødspætter, siger indehaveren, før hun når til, hvad nogle vil betegne som et bjerg af lyserøde bløddyr. - Man tager sådan en stor håndfuld rejer, og dér er det jo ikke godt for dem, der har en lille hånd, for så er der jo ikke nok rejer på stjerneskuddet. Så må man arbejde lidt for det.

Der er godt med rejer på stjerneskuddet. En god håndfuld, som ejeren siger.

Du synes aldrig selv, det er lidt overdrevet? - Jo, jeg ville nok selv nøjes med syv rejer, men mange spiser rub og stub, så det kan jo ikke være for meget, siger Anne Marie Jensby og uddyber. - Nogle synes jo, at det er alt for mange rejer, man putter på, men det er det, vi gør her. Det er vores vare, ligesom et dejligt isfirma laver store is med dejligt meget guf på. Så laver vi stjerneskud med mange rejer på, forklarer ejeren. Lidt gammeldags Spisestedet er dog også andet end stjerneskud, om end de er berømte for dem. Året rundt leverer de mad ud af huset til alt fra frokostordninger og fodboldkampe på byens stadion til fester og begravelser.

Anne Marie Jensby elsker at lave mad, og det har hun gjort, siden hun som lille pige fik lov til at stå på en skammel og røre i de store gryder i farmorens køkken på landet.