Anklager ser religiøst motiv bag knivdrab - var ikke rettroende muslim

Motivet har ifølge anklagen været, at kvinden ikke har været rettroende muslim. Desuden nægtede hun ifølge anklageskriftet at overdrage et skøde på en ejendom til den 60-årige mand, som hun tidligere var gift med.

Ifølge det detaljerede anklageskrift var det meningen, at den 18-årige alene skulle påtage sig ansvaret for drabet over for den dræbtes familie og de danske myndigheder.

Anklagemyndigheden mener, at den 60-årige har udnyttet sin søns unge alder og afhængighed af sin far til at begå drabet.

Risikerer udvisning

Anklagen går på manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Det gælder blandt andet, at ”gerningen har oprindelse i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”, som det hedder i straffelovens paragraf 81 stykke 6.