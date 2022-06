Anklage: Far udsatte spædbarn for grov vold

Her til formiddag fremstiller Østjyllands Politi en 31-årig mand i Retten i Randers.

Han er sigtet for grov vold mod sin søn.

Det skal være begået i perioden, fra sønnen blev født i december 2021, og til den 10. juni i år.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge Randers Amtsavis er volden begået på en adresse i en landsby uden for Randers. Af anklageskriftet fremgår det, at barnet har pådraget sig livsfarlige blødninger i hjernen, brud på venstre lårbensknogle samt et bidemærke på den ene kind, skriver Amtsavisen.

Faren nægter sig skyldig.

Dørene blev lukket, efter at sigtelsen var læst op.

TV2 ØSTJYLLAND følger sagen