Anja åbnede bod torsdag: Søndag opdagede hun det første tyveri

Hun forsøger at skabe en forretning som blomsterdekoratør, og derfor gør det hende ekstra bitter, at hun i weekenden opdagede, at nogen havde taget to kranse fra hendes bod i Assentoft. Uden at betale vel at mærke.

- Jeg er sur og skuffet. Jeg vil gerne leve af lave blomster og buketter til folk, så det her er bare rigtig træls, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Torsdag åbnede hun sin bod på Skolevej i Assentoft for første gang efter sommerferien. Tre dage nåede den at være åben, før hun opdagede, at nogen havde taget to kranse til samlet 395 kroner uden at overføre penge på Mobilepay.

- Hvem vil gøre sig til tyv for så lille et beløb? siger Anja Kragelund.