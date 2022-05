Anholdt kvinde i mystisk plejehjemssag sigtet for drab og drabsforsøg

Hidtil har politiet ikke ønsket at oplyse meget i sagen, men det ændrer sig så nu.

- Vi er nu så langt fremme i vores omfattende efterforskning, at vi, i samarbejde med anklagemyndigheden, har vurderet, at grundlaget for de dobbeltlukkede døre ikke længere er til stede, siger Brian Voss Olsen.



Ønsker nu ro

Politisinspektøren understreger dog, at grundlovsforhøret og efterfølgende retsmøder har været afholdt for lukkede døre, hvorfor politiet alene kan offentliggøre sigtelserne og kendelsen for varetægtsfængsling.

Den sigtede kvinde er omfattet af navneforbud.