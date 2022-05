Anholdt for at bide bartender i låret: Nu står Sabina frem med offentlig undskyldning

Undskyld!

Det var budskabet fra Sabina Sommer, da hun ydmygt lørdag gik fra bar til bar i Randers og undskyldte for sin opførsel.

Fredag kom det frem, at en 33-årig kvinde den forgangne nat havde opført sig så voldsomt i der randrusianske natteliv, at hun var endt i en fængselscelle i politiets varetægt. Aftenen kulminerede ifølge politiets døgnrapport, da hun bed en kvindelig bartender i låret.

Kvinden bag misgerningerne er Sabina Sommer, som søndag står frem i et facebookopslag i gruppen Facebook Randers. Her fortæller hun om, hvor ked hun er af episoderne, og at hun lørdag altså tog en rundtur til samtlige barer for personligt at sige undskyld.

Vidste ikke, hvad hun havde gjort

Til TV2 ØSTJYLLAND fortæller Sabina Sommer, at hun ikke ved, hvordan det kunne gå så galt, men at hun tror, nogen har puttet et eller andet i hendes glas, som har gjort hende tosset.

- Det er næsten noget af det værste ved oplevelsen, for jeg kan ikke huske, hvad jeg har gjort. Når man vågner i en fængselscelle og ikke ved, hvad man har gjort, og så bagefter kan læse i Ekstra-Bladet, at man har bidt en bartender i låret, siger Sabina Sommer.