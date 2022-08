Ane-Dina gør gratis rent: - Det gør mig lykkelig

Hun synes, at der mangler mennesker, som hjælper andre uden at få betaling for det. Derfor tog hun selv initiativet, og for Ane-Dina er det en win-win-situation.

- Det hjælper også mig selv. I stedet for at blive alene hjemme og kede mig, så tager jeg ud og hjælper dem, der har brug for det.

Flyttede fra Grønland

Ane-Dina flyttede for to år siden fra Grønland til Randers, for at komme tættere på sin datter. I midten af 1990'erne tog hun et rengøringskursus, og hun har arbejdet med rengøring gennem sine job i mange år.

- Jeg ville gerne vise folk her i Randers, at selvom jeg mangler erfaringer med arbejdsmarkedet her i Danmark, så kan jeg sagtens.