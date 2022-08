Alvorligt færdselsuheld: 60-årig afgået ved døden

Østjyllands Politi fortæller til Ritzau, at der er tale om en ulykke mellem en bil og et arbejdsredskab, muligvis en traktor, der var ved at udføre noget arbejde.

Det er føreren af arbejdsredskabet, der er afgået ved døden.

De præcise omstændigheder for ulykken kendes endnu ikke.

I et tweet oplyser Østjyllands Politi, at en bilinspektør undersøger sagen, men er færdige på stedet.



Ringvej Syd ved Randers blev i forbindelse med færdselsuheldet spærret i vestgående retning.