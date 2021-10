Allierede går imod politiker efter reaktion på 'mandestrip'-opslag

Opslaget er slået op torsdag på lokalpolitikeren Louise Browns side. Hun er tidligere spidskandidat for Liberal Alliance og veninde til familiechefen, Ann Hermansen, i Randers Kommune. I opslaget gives der udtryk for, at de to veninder skal til mandestrip. Noget, der dog senere viste sig at være en joke.

- Det er ikke forbudt at gå til mandestrip, men jeg mener, at det er upassende som familiechef at offentliggøre, at man skal det, sagde Bjarne Overmark onsdag til TV2 ØSTJYLLAND, da han blev spurgt, hvorfor han mener, det er et udtryk for dårlig dømmekraft.