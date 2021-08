Alex ramt af blodprop – men nu kan han ikke længere komme til genoptræning

I næste uge slipper de 156 handicapture op.

Og så er det kun muligt for Alex Mortensen at komme til fysioterapi i sin kørestol, hvis han bestiller såkaldte flexture.

- De koster bare 100 kroner pr. tur i stedet for de 30 kroner, han giver for de andre ture. Det er altså en stor stigning og mange penge for en folkepensionist, siger Kathrine Arnth Mortensen.

Frygter for fald

For datteren er det hårdt at se frem mod en tid, hvor genoptræning bliver godt som umuligt for faren.