Alarmen er afblæst: Bombelignende genstand var ufarligt cykelbatteri

Opdateret klokken 11.01: Politiet oplyser nu, at der ikke er tale om en bombe. Det er et cykelbatteri, der ligger på gaden.

- Batteriet ligger uden kappe og med ledningerne ude. Det så lidt mystisk ud, og borgeren, som anmeldte det, reagerede af den grund. Vi sendte et billede af genstanden til eksperterne fra EOD (bomberyddere, red.), og da de ikke kunne afvise, at det var en eksplosiv genstand, valgte vi at afspærre området og få undersøgt genstanden, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Afspærringerne bliver nu ophævet.

-

Østjyllands Politi er her fredag formiddag til stede på Lorentzgade i det centrale Randers, hvor der er fundet en bombelignende genstand på et fortov, skriver politiet på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

Politiet har i den forbindelse evakueret bygningerne i området, ligesom et større område på cirka 100 meter omkring genstanden er afspærret.

Bomberyddere er netop ankommet og i gang med at tjekke genstanden.

Imens er samtlige børn fra Randers Lille Skole på Tøjhushavevej blevet sendt over på den nærliggende legeplads Tøjhushaven. TV2 Østjyllands folk på stedet har været i dialog med en pædagog fra sfo'en, der fortæller, at alt er foregået stille og roligt uden dramatik.

- Det er en borger, der ser den her genstand ligge på gaden, hvorefter vedkommende ringer til os klokken 9.20. Det hele foregår stille og roligt. Så længe, man holder sig bag politiets afspærringer, er der ingen grund til at være bekymret, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.