Afsløring: Flere beboere fra plejehjem indlagt med forgiftninger i mystisk sag

Politisagen føres for dobbeltlukkede døre, og derfor kan hverken politiet, kommunen eller Styrelsen for Patientsikkerhed fortælle, hvad sagen handler om, eller hvad den varetægtsfængslede er sigtet for.

Via en orientering til byrådspolitikerne i Randers Kommune, som flere byrådsmedlemmer har bekræftet indholdet af over for TV2 ØSTJYLLAND, er det dog kommet frem, at sagen handler om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald', og at det er en medarbejder, der er anholdt.

Netop den oplysning kom som et chok for Henrik Madsen, der siden ikke har kunnet slippe tanken om, hvorvidt hans mor og andre har været udsat for noget kriminelt - og ikke fejl.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med plejecentrets leder, Susanne Tvede, der ikke kan svare på spørgsmål om den mystiske sag. Heller ikke Randers Kommune kan kommentere Henrik Madsens historie, orienteringen til de pårørende eller den verserende politiefterforskning.