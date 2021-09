Afføring testes for corona: - Det er et virkelig godt redskab

Det, vi skyller ud i toilettet, kan være guld værd i form af biogas, el og varme - og fremover kan vores efterladenskaber også få kæmpe værdi for vores mulighed for at bekæmpe corona. Derfor er de nu begyndt at teste spildevandet i kloakkerne i Randers for COVID-19.

- Vi har mulighed for at tage nogle prøver ud, som dækker stort set alle, der bor i Randers Kommune. På den måde kan vi give et billede af, om der pludselig begynder at komme nogle smitteudbrud, siger Martin Thau, programleder ved Vandmiljø Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Metoden har været i brug ved Randers Centralrensningsanlæg i 14 dage, og den hidtidige overvågning viser, at smitteniveauet i byen lige nu ligger meget lavt.