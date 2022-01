Ældre vil ikke have vegetarmad: - Vi bestiller frikadeller, karbonader og flæskesteg

- Vi kunne nok godt leve med en enkelt dag om ugen. Selvfølgelig kunne vi det. Men ikke hver dag.



Hvad med Jens Jørgen, vil han kunne leve med det?

- Nej, det kunne han ikke. Han vil have sit kød hver dag, siger Ninna Jensen, inden hendes mand tilføjer:

- Og slik!

Politikere enige om ingen tvang

Selvom de ældres madordning er på forhandlingsbordet, ser det ikke ud til, at der skal indføres krav om kødfrie dage foreløbigt. Det fortæller Ellen Petersen, der medlem af Randers Byråd for Socialdemokratiet og formand for Omsorgsudvalget.

- Jeg kan sige, at allerede nu er der rigtig mange, der godt vil have kikærtesuppe, så det er ikke helt nyt for mange borgere. Specielt ældre borgere er vant til at spise meget kødløse dage, det er de jo egentlig vokset op med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.