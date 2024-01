Advokat: Kommune har begået “fejl på fejl på fejl”

Advokat Håkon Djurhuus har gennemgået alle miljørapporter og tilladelser givet fra Randers Kommune í Nordic Waste-sagen. Han har speciale i miljøret og hans vurdering er klar:

- Kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar efter min bedste overbevisning. Man har lavet fejl på fejl på fejl. Man har brugt forkerte hjemler og forsømt at lave miljøvurderinger, forsømt at offentliggjorde tilsynsrapporter og at lave tilsynsrapporter på stedet, siger han til TV2.

Han mener således at Randers Kommune har således det, han kalder et “passivitetsansvar”.

- Det ser meget, meget slemt ud. Det er en - hvis jeg skal sige det lige ud - inkompetence, jeg sjældent har set, siger han.

Håkon Djurhuus har aldrig set noget lignende, fortæller han videre.

- Det er tæt på at være skandaløst. Jeg har aldrig set så mange og så massive fejl.