Advarer om svindel-sms'er

I de kommende tre weekender spærrer Vejdirektoratet for Risvej under E45. Spærringen betyder, at motorvejen ikke kan tilgås i alle retninger ved afkørsel 54 Ejer Bavnehøj.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi Vejdirektoratet er i gang med at udvide den tunnel, der fører Risvej i Skanderborg Kommune under E45 Østjyske Motorvej, så der kan blive plads til et ekstra spor på motorvejen.

Trafikanter, der har brug for at krydse motorvejen for at komme til henholdsvis Tebstrup eller Ejer Bavnehøj, må i stedet benytte en omkørselsrute via Tåningvej.