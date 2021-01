Aastrup beklager: Jeg skulle ikke være taget til Dubai

Michael Aastrup Jensen understreger overfor TV2 ØSTJYLLAND, at diplomatiske rejser var tilladt, da han rejste til Dubai:



- Det er meget vigtigt for mig at understrege, at diplomatiske rejser var tilladt.

- Hvis jeg havde en ide om, at vi ville gå i rød status, så var jeg naturligvis ikke taget af sted. Jeg fik først kendskab til det en time før, at det blev meldt ud af regeringen. Derefter skyndte jeg mig at bestille flybilletter hjem, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.