5000 tilskuere til sort røg og hestekræfter

Formand for Randers Landboungdom Martin Andersen er glad for, at op mod 5000 mennesker har valgt at møde op for at se traktortræk.

- Jeg tror, det er blevet en tradition nu. Folk sætter kryds i kalenderen og har lyst til at komme. Det er rigtig dejligt, siger han.

Er det forsvarligt at lave traktortræk i sådan nogle klimakrise-tider?

- Det ved jeg ikke. Det vil klimaaktivister nok mene, det ikke er. Men vi skal også huske at leve. Selvfølgelig skal vi også tænke på miljøet, men det her er jo ikke noget, vi gør hver dag, siger Martin Andersen.