500 millioner sat af til forbedring af trafikken

1 Etablering af to shunts ved Djurslandmotorvejen ved Skødstrup. Der er høj trafikintensitet i området især om morgenen i den nordlige rundkørsel. I det nordlige ben af rundkørslen opstår lang kødannelse, der skyldes en høj trafikmængde på frakørsel øst fra Djurslandmotorvejen som dermed umuliggør, at trafikanter fra Skødstrup kan komme ind i rundkørslen. Trafiksimuleringer viser, at der på sigt vil blive kødannelse på frakørslen fra vest. Derfor etableres en højresvingsshunt uden om rundkørslen fra Grenåvej N mod motorvejstilkørslen til Djurslandsmotorvejen i vestlig retning. Cykelstien langs Grenåvej forlænges samtidig, så den ikke karambolerer med shunten. Ved den sydlige rundkørsel etableres en højresvingsshunt fra Djurslandsmotorvejens frakørsel fra vest mod Grenåvej S.

2 Udvidelse fra ensporet til tosporet fordelingsrampe ved Djurslandsmotorvejen. Som følge af trængselsproblemerne i fordelingsring ved Lystrup opstår der kødannelse på de to frakørselsramper fra motorvejen med tilbagestuvning ned på selve motorvejen, hvilket er et trafiksikkerhedsmæssigt problem. To af fordelingsringens fire ramper, som forbinder fordelingsringen og Djurslandmotorvejen udvides fra ensporede ramper til tosporede ramper – nemlig den sydvestlige frakørselsrampe og den nordøstlige frakørselsrampe.

3 Omlægning fra rundkørsel til lysregulering. Det tredje projekt vedrører krydset Ringboulevarden/Mariagervej i den nordlige del af Randers. Det er et område med stor trængsel, der skyldes høj trafikintensitet i morgen- og eftermiddagsspidstimerne. En trafikfremskrivning har vist, at byudvikling i nærområdet vil medføre meget store trafikforsinkelser i fremtiden med den nuværende krydsudformning.

4 Etablering af flere samkørselspladser ved Randers. I dag er der kun en samkørselsplads ved afkørslen Randers C, og den har en meget høj belægningsgrad. Men den bliver nu suppleret af to nye – en ved Randers N og en ved Sdr. Borup.