44-årig kvinde blev stukket ihjel: Nu er far og søn tiltalt

I tiltalen lyder det, at teenageren og hans far nøje havde planlagt drabet i en længere periode. Derudover havde de lagt en plan om, at den 17-årige skulle påtage sig skylden for drabet alene. Både over for familien og de danske myndigheder.



Motivet var blandt andet, at kvinden var vantro og afviste at overdrage en ejendom til sin mand.

- De tiltalte planlagde og udførte drabet, fordi de fandt, at (den dræbte kvinde, red.) var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, og fordi (kvinden, red.) nægtede at overgive et skøde på en ejendom (til den 60-årige mand, red.), lyder det i anklageskriftet.