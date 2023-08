38-årig anholdt nær spansk lufthavn

En 38-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at være involveret i indsmugling af store mængder hård narkotika.

Det oplyser politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK.

Manden blev i samarbejde med spansk politi anholdt i nærheden af lufthavnen i Malaga. En 29-årig medgerningsmand blev samtidig anholdt et sted i Odense, og ved en ransagning af hans bopæl fandt betjente blandt andet dyre smykker og et større kontantbeløb.

- Vi har en stærk mistanke om, at de anholdte er en del af et større organiseret kriminelt netværk med internationale tråde, der indsmugler omfattende mængder hård narkotika til Danmark. Med anholdelserne har vi foreløbigt bremset to personer, der spiller en stor rolle i netværket, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra NSK i en pressemeddelelse.

Den 29-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers torsdag klokken 10.30, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den 38-årige skal udleveres fra spansk politi, så han kan retsforfølges herhjemme.