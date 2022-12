37-årig fik 28.000 kr. for hjælp til at bortskaffe lig

Nu er der nyt i den gruopvækkende sag om mordet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der blev fundet død i et skovområde ved Gassum nord for Randers i sommer.

Ved Retten i Randers har en 37-årig mand torsdag tilstået sin rolle i sagen. Det oplyser TV2 ØSTJYLLANDS reporter i retten.



Manden, der er skaldet og kraftigt bygget, var iført blå jeans, en sort trøje af mærket Armani og hvide sneakers. Den nu dømte mands forklaring foregik bag lukkede døre, hvorfor vi ikke ved, hvad han præcist har fortalt i retten.

Han blev idømt seks måneders fængsel for at have hjulpet til med at skjule liget af den 40-årige mand. Den 37-årige rådgav om, hvordan den afdøde skulle pakkes ind med plastik og tape og efterlades, forklarede specialanklager Jesper Rubow i retten.

Derudover er den 37-årige dømt for at have medvirket til brandstiftelse og bortskaffelse af beviser, da den dræbtes bil blev sat i brand.