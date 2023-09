37-årig får fængselsdom og 10.000 kroner i bøde for ulovlig fildeling

60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 10.000 kroner.

Det er prisen, som en 37-årig mand fra Østjylland i dag ved Retten i Randers er blevet dømt til at betale for ulovligt at have delt danske og udenlandske værker på en række fildelingstjenester.

Sagen kørte som en tilståelsessag.



Det oplyser politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.

Den 37-årige har i en periode fra december 2020 til februar 2021 delt mindst 242 danske og udenlandske ophavsretsbeskyttede værker på de to nu lukkede fildelingstjenester "Superbits" og "NorTor".



Samtidig er manden dømt for i en periode fra marts 2021 frem til marts i år at have downloadet 676 og uploadet 356 ophavsretsbeskyttede værker via den nu lukkede fildelingstjeneste "DanishBytes."

Anklager tilfreds

Den dømte har i forbindelse med sagen indgået et forlig om erstatning med Rettighedsalliancen, der repræsenterer de retmæssige rettighedshavere til værkerne.

Det var Rettighedsalliancen, der anmeldte sagen til politiet i februar 2021.

Jan Østergaard, der er specialanklager hos NSK, siger, at han er tilfreds med dommen, der hviler på et solidt efterforskningsarbejde.

- Dommen sender et klart signal til alle fildelere om, at det kan have alvorlige konsekvenser ulovligt at dele film, musik og andet ophavsretsbeskyttet materiale, siger Jan Østergaard.