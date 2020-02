34-årig mand slog og voldtog sine kærester – nu skal han flere år i fængsel

En 34-årig mand er dømt for at voldtage en tidligere kæreste og tage kvælertag på en anden tidligere kæreste. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

En 34-årig mand fra Randers har tilsyneladende ikke været særlig god ved to af sine tidligere kærester.

Det vurderede Retten i Aarhus torsdag, hvor de idømte ham to år og ni måneders fængsel for at have voldtaget én 25-årig kvinde og for i to tilfælde at have begået vold mod en 31-årig kvinde.

Begge kvinder var han på gerningstidspunktet kærester med.

Begge kvinder har været udsat for overgreb fra den 34-årige, og der ingen tvivl om, at hele det her forløb har været en enorm belastning for dem. Jacob Gents, anklager

I Retten blev den 34-årige både dømt for vold og voldtægt, og anklager Jacob Gents er tilfreds med udfaldet.

- Begge kvinder har været udsat for overgreb fra den 34-årige, og der ingen tvivl om, at hele det her forløb har været en enorm belastning for dem. Jeg er tilfreds med, at den 34-årige nu er dømt i sagen og har fået en længere ubetinget fængselsstraf, siger anklageren.

Blev tvunget til at have analt samleje

Østjyllands Politi modtog den første anmeldelse fra den 25-årige kvinde den 9. december sidste år, da hun henvendte sig til Politistationen i Randers.

Anmeldelsen lød på, at hun var blevet voldtaget af den 34-årige på hans bopæl syd for Aarhus. Den 34-årige var om natten kommet hjem fra en julefrokost, hvor han og kvinden havde samleje.

Den 34-årige ville pludselig have analt samleje, hvilket kvinden sagde nej til. Det førte til, at den 34-årige holdt kvinden fast og gennemførte samlejet imod hendes vilje, selvom hun strittede imod og flere gange sagde stop.

Samme dag, som den 25-årige anmeldte voldtægten, blev den 34-årige mand anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør.

Tog kvælertag på kæreste

Den 34-årige mand også stod tiltalt for ved to tilfælde i 2018 og 2019 at have begået vold mod sin daværende kæreste - en 31-årig kvinde.

I det ene tilfælde tog han under et skænderi kvælertag på kvinden og pressede hende op mod en væg, hvorefter han væltede hende ned på gulvet og holdt hende fast, mens han sad overskrævs på hende og tog fat om hendes hals.

I det andet tilfælde tog den 34-årige hårdt fat i kvindens hånd og klemte hendes fingre sammen, hvorefter han tog hårdt fat i hendes lår og skubbede hende, hvilket hun fik blå mærker af.

Kvinden anmeldte ham til politiet, der efterfølgende sigtede ham for vold.

Torsdag faldt der dom i begge sager. Den 34-årige nægtede alle forhold og ankede dommen på stedet med påstand om frifindelse.

